Украинские радикалы отправились к зданию Россотрудничества, чтобы прекратить его работу

В Киеве несколько десятков членов Организации украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в РФ) после митинга на майдане Незалежности отправились к зданию Российского центра науки и культуры в сопровождении полиции. Цель митингующих – прекратить работу Россотрудничества, передает РИА Новости.

Накануне около 30 радикалов устроили в здании погром, причинив значительный материальный ущерб, как засвидетельствовал руководитель Россотрудничества Константин Воробьев. Москва отправила в Киев ноту протеста с призывом привлечь зачинщиков к ответственности.