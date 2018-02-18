Новый погром в здании Россотрудничества в Киеве: неонацистов никто не остановил

В Киеве активисты Организации украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в России) забросали булыжниками и яйцами здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) на улице Борисоглебской. В атаке на здание участвовали около сотни радикалов, пришедших туда от Майдана независимости.

В здании разбито много стекол, на месте погрома присутствовали сотрудники Нацгвардии и полиции Украины, однако в ситуацию они не вмешивались, передает "Интерфакс". После нападения на здание Россотрудничества часть активистов направились к зданию "Альфа-Банка" на расположенной рядом улице Сагайдачного, бросив несколько камней и в него. Ранее, еще по дороге к зданию Россотрудничества, радикалы приостановились у здания Сбербанка на улице Сагайдачного и камнями разбили в нем окна.

После погрома здания Россотрудничества и зданий банков националисты двинулись колонной обратно на Майдан независимости. Их сопровождают полицейские, по-прежнему не предпринимающие никаких действий в отношении активистов.

В киевском главке полиции заявили, что правоохранительные органы устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов в ходе воскресных акций в Киеве, и что задержанных пока нет. В ведомстве добавили, что заявлений от учреждений, против которых были направлены неправомерные действия, пока еще не поступало, уголовные производства не открывались.

Накануне радикалы из числа группировок "С14", "Правый сектор" (запрещена в РФ), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они расписали стены оскорблениями, уничтожили стенды, сожгли российский флаг.

В связи с погромом в здании Россотрудничества посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста. Москва требует привлечь зачинщиков к ответственности.