Трамп попросил сограждан поумнеть

18 февраля 201817:30
Трамп попросил сограждан поумнетьЧитайте нас в Telegram
В новой записи в социальной сети Twitter президент США Дональд Трамп с горечью констатировал отсутствие меры в разбирательствах о гипотетическом влиянии России на ход последней избирательной кампании в Америке.
Трамп считает, что, если Москва действительно хотела навредить политической системе США, то результаты намного превысили ожидания. Слушания, заседания, конфликт партий занимают время, которое можно было бы потратить более плодотворно.
"Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал американский президент.
Россия неоднократно называла обвинения во вмешательстве в выборы США "абсолютно голословными".
-
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете
- Команда Олега Знарка уверенно переиграла сборную США
- Фристайл. Илья Буров завоевал бронзу в акробатике
- Хоккеистки России в полуфинале олимпийского турнира
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Трамп связал стрельбу во Флориде с "русским делом"
- Спасатели покидают место крушения Ан-148
- Еще один американский эсминец вошел в Черное море
- В Иране разбился самолет, погибли 66 человек
- Украинские радикалы атаковали здание Россотрудничества
-
Российские хоккеисты всухую обыграли сборную США. Это надо видеть!
- Польша опускает железный занавес перед украинцами
- Смертельный обгон: очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии в Крыму
- Лежала в сугробе: в московском саду умерла 3-летняя девочка
- Пассажирка самолета сушила нижнее белье на глазах у попутчиков. Видео
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
- Хит-парад. Клуб ветеранов, или Самые "долгоиграющие" автомобили
- Представлено новое поколение BMW X4
-
ВТБ покупает 29,1% акций "Магнита"
- В России запретят суррогаты коньяка и шампанского Распечатать
- Топилин: зарплаты могут вырасти в 2018 году на 4%
- Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году
- Донской: разрабатывать Штокман пока нецелесообразно
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Правда или миф: может ли спаржа увеличить риск рака
- Голод стал сильнее после похудения? Возможно, это навсегда
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- Крафтовое пиво полезнее, чем красное вино
-
Наши победы в Пхенчхане
- В Сочи поделили бюджетный пирог
- Лунный календарь: наступил год Желтой собаки
-
Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Попавший в тюрьму в Таиланде российский пенсионер вернулся домой
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Тимур и Карлсон: результаты ДНК-теста оказались ложными
- Трехлетнюю девочку похитил отец-иностранец
- Москва пополнит список мегаполисов, объединенных в агломерации
- Столицу захватила Масленица
- Исаак Калина: у всех школ в Москве сегодня равные возможности
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Космический телескоп "Кеплер" поймал почти сто новых экзопланет
- Особые наночастицы заменят стоматологам скальпели
- Хлопковые отходы превратят в экологически чистый аэрогель
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете
6 часов назад
В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"
1 час назад
Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму
46 минут назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
08.02.2018 14:12
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна
2 часа назад
Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками
50 минут назад
Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе
52 минуты назад
В Калуге столкнулись дизель-электропоезд и бензовоз
3 часа назад
На Украину не пустили байкера Водяного
5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 февраля 2018 года
6 часов назад
Илон Маск похвастал тостером в виде шлема Дарта Вейдера
10 часов назад
ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы
11 часов назад
iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей
12 часов назад
"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху
17.02.2018 13:52
"Последнего богатыря" ждет продолжение
17.02.2018 09:52
Не передать гамму эмоций: "Лёд" в отзывах первых зрителей
16.02.2018 17:52
5 самых развлекательных городов мира
16.02.2018 11:01
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке
16.02.2018 22:55
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере