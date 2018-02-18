Трамп попросил сограждан поумнеть

В новой записи в социальной сети Twitter президент США Дональд Трамп с горечью констатировал отсутствие меры в разбирательствах о гипотетическом влиянии России на ход последней избирательной кампании в Америке.

Трамп считает, что, если Москва действительно хотела навредить политической системе США, то результаты намного превысили ожидания. Слушания, заседания, конфликт партий занимают время, которое можно было бы потратить более плодотворно.

"Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал американский президент.

Россия неоднократно называла обвинения во вмешательстве в выборы США "абсолютно голословными".