Саакашвили: меня душили, как Шарикова

Последний "Сулугуни": как выволакивали украинского политика грузинского происхождения из киевского ресторана?

На площадь Люблинской унии после жесткого выдворения с территории Украины Михаил Саакашвили прибыл в хорошем настроении. Свое первое официальное интервью он дал в "Ассоциации свободного слова" и для того, чтобы его лучше поняли, решил говорить на русском языке. Как он и ждал, выходя из черного седана, журналисты окружили его со всех сторон.

Журналисты из Грузии атакуют вопросами, украинские телевизионщики не отстают, но он пошел к другим микрофонам, как на сцену в театре, словно артист на премьеру.

"У меня очень болит шея, потому что они всячески душили меня всю дорогу, как Шарикова", — рассказал Саакашвили.

Кадры захвата впечатляют. В ресторане "Сулугуни" Саакашвили был подшофе, после вина, хинкали и хачапури сотрудники спецслужб, буквально за волосы, за шею, выволокли несчастного на улицу и посадили в спецавтомобиль.

"По дороге мне закрыли глаза, рот, применяли грубую силу, потом погрузили меня в вертолет, который летал над Киевом", — сказал Саакашвили.

Как признался Саакашвили, летел в Польшу уже спецбортом, возможно, кто-то из близких к Порошенко бизнесменов оплатил чартер. Именно поэтому в аэропорту Варшавы, где его ожидали обычным гражданским рейсом, он так и не появился. Его вывезли с заднего двора незаметно. Лишь несколько слов для польского радио.

"Люблю Польшу, но моя борьба на Украине и в Грузии. Мы продолжим борьбу!" – заявил Саакашвили.

Известнейший польский режиссер Кшиштоф Занусси наблюдал за перемещениями Саакашвили с профессиональным интересом. И как истинный художник старался быть нейтральным в политических оценках.

"Один из великих политиков сказал, что политиков и артистов объединяет огромное желание аплодисментов и страх, чтобы не освистали", — отметил Занусси.

А вот под Варшавой грузинская диаспора хотела даже подкормить выгнанного из Украины политика. Ресторатор и уважаемый человек Давид Гамцемлидзе уехал в Польшу 25 лет назад из Грузии.

"Чтобы схватить одного человека нескольких человек хватит, а там был целый батальон", — говорит Давид. Но больше всего его беспокоило, что украинцы выдворили Саакашвили, выдернув его из-за стола.

Но Саакашвили, похоже, совсем без комплексов, да и не привязан особо к соотечественникам: ждать не стал, улетел Голландию к семье. В Роттердам он приехал обычным нелегалом, но благодаря жене-голландке шанс легализоваться у него появился.

Здание Министерства юстиции. Отдел миграции и натурализации. Именно сюда Михаил Саакашвили зашел, зашел чтобы получить документ, который разрешил бы ему находиться на территории Голландии, чтобы он имел возможность работать на территории страны. Он получил этот документ.

По дороге к своему адвокату в трамвае Саакашвили сделал первое фотодоказательство: документ ему заламинировали, теперь он может и жить, и работать.

В интервью украинским телеканалам по Skype Михаил Саакашвили похвастался, что получил вид на жительство в Голландии всего за 20 минут. И это неудивительно.

Район каналов — один из самых дорогих в Амстердаме. Здесь находится один из самых дорогих офисов самых дорогих адвокатов Амстердама — Оскара Хаммерштейна, который дружит с бывшим мэром Амстердама, который и попросил за Саакашвили.

И богатейший, и криминальный Оскар Хаммерштейн, без труда легализовавший Саакашвили, пригласил нас к себе в офис. Говорят, он являлся адвокатом многих авторитетов из Украины и постсоветских стран. Легализовывал их самих и их средства в Нидерландах. И вот теперь его клиент — Саакашвили.

"Я начал заниматься документами Саакашвили прошлым летом, и это было непросто, потому что мы должны были пройти многие юридические процедуры", — рассказал адвокат.

Показывая дорогие копии Рембрандта в своей конторе, Хаммерштейн попутно рассказывает, что Саакашвили сейчас ходит по бутикам, покупает одежду, ведь приехал он в одном костюме и пальто.

"Учитывая синяки и ушибленные ребра, с которыми Саакашвили вернулся с Украины, немедленно возвращаться назад он не собирается", — сказал Хаммерштейн.

От адвоката стало известно, что Саакашвили дали квартиру бесплатно в Амстердаме. Он скоро начнет читать лекции как специалист по Грузии и Украине — этим будет жить. Хаммерштейн похвалился, что с гражданством помогли на самом верху, но чем платит Саакашвили, не обмолвился, оставил в тайне.