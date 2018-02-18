Дело "небесной сотни" превратилось в абсурд

Петр Порошенко экстренно "катапультировал" Михаила Саакашвили из Киева в Варшаву 12 февраля. А 13-го к 11:30 Михаил Саакашвили повесткой приглашался в Святошинский суд Киева. Там его должны были допросить в качестве свидетеля по делу о расстреле так называемой "небесной сотни" — тех, кто 20 февраля 2014 года пришел мирно на Майдан, а получив там пулю, отправился на тот свет.

Сейчас постмайданная власть обвиняет в стрельбе и массовом убийстве Януковича и милицейское спецподразделение "Беркут". Но судебный процесс рассыпается, поскольку никаких доказательств у стороны обвинения нет: Янукович приказа стрелять не отдавал, а "беркутовцы" были вооружены лишь дубинками и стрелять не могли, ведь и огнестрельного оружия, по их собственным признаниям, у них не было, даже пистолетов, не говоря уже о снайперских винтовках и автоматах Калашникова. Абсурд!

Тем временем идет международное расследование произошедшего. Независимо друг от друга журналисты Италии, Франции, Канады, Грузии, Украины и разных изданий из России копают эту кровавую историю и находят подтверждения того, что стрельба и массовые убийства на Майдане были заранее заготовленной технологией госпереворота в Киеве.

Специальную команду снайперов привезли тогда из Грузии. Занимался организацией Мамука Мамулашвили — ныне командир "грузинского легиона", воюющего на востоке Украины. Саакашвили, как минимум, прекрасно знал Мамуку. И на суде, будучи обиженным на Порошенко, мог бы рассказать, сколь кровавыми методами нынешний олигарх-президент совершал госпереворот.

А ведь сейчас, согласно задокументированным показаниям свидетелей и участников госпереворота, грузинских снайперов, уже ясно, кто и откуда вел перекрестный огонь по толпе. С третьего этажа гостиницы "Украина", из окон Октябрьского дворца, что на Институтской, и из здания Консерватории.

Все здания были тогда под контролем протестующих. И не только грузины стреляли. Нынешний депутат Верховной Рады Владимир Парасюк стрелял по людям из карабина "Сайга". Его отец Зиновий Парасюк — из карабина СКС. Еще один действующий депутат Верховной Рады — Сергей Пашинской — из Калашникова. По толпе и по шеренгам "Беркута". Дабы пролить кровь и посеять хаос. Ведь Майдан к тому времени уже выдыхался. И если бы не десятки убитых, то госпереворота не было бы.

В годовщину расстрела "небесной сотни" в Киеве намечены траурные мероприятия — с возложения цветов. Невинных людей действительно жалко. Но жаль, что и убийцы их разгуливают до сих пор на свободе. А кровавое преступление и спустя четыре года скрывает большая официальная ложь.

Телеканал "Россия 24" провел свое расследование убийств на Майдане. Независимо расследование вело и международное информационное агентство "Россия сегодня". Взаимодополняющие результаты будут представлены 19 февраля на пресс-конференции в московском пресс-центре "России сегодня" по адресу: Зубовский бульвар, 4. В программе "Вести недели" будет большой репортаж по теме.

Тем временем Киев в наши дни переполняют насилие и разбой. Безнаказанно. Так, в здании Российского центра науки и культуры настоящий погром устроили десятки националистов. Как раз в это время в здании были полсотни детей в возрасте от 5 до 15 лет, а группа иностранцев занималась русским языком. Полиция никого из нападавших не задержала. Исписав стены лозунгам типа "Смерть России!", дикари ушли, предупредив, что в следующий раз разговор будет другой. Работу центра в Киеве они потребовали свернуть.