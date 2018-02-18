Стрельба в Кизляре: погибли четыре женщины, ранены полицейские

Жертвами стрельбы в дагестанском Кизляре стали четыре женщины, еще четверо человек пострадали. Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили в МВД Дагестана.

Как сообщалась ранее, неизвестный открыл огонь по людям из охотничьего ружья во время празднования Масленицы, нападавший ликвидирован.

По словам источника в силовых структурах, стрелок не состоял на учете в правоохранительных органах Дагестана и не относился ни к каким радикальным течениям, передает РИА Новости.

По факту нападения в Кизляре возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".