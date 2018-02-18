Бобслей. Стульнев и Кондратенко попали в двадцатку лучших

Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко располагаются на 20-м месте по итогам двух попыток в соревнованиях двоек. Их результат — 1 минута 39,76 секунды. Лидируют же немецкие спортсмены Нико Вальтер и Кристиан Позер, показавшие время 1 минута 38,39 секунды.

Следом за ними идут бобслеисты из Канады Джастин Криппс и Александер Копакс (1.38,49). Третье место занимают немцы Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (1.38,58), сообщает ТАСС.

Еще одна российская пара — Максим Андрианов и Юрий Селихов – после двух попыток оказалась на 29-м месте (1.40,85). Призеры Олимпийских игр в соревнованиях двоек определятся 19 февраля, когда состоятся третья и четвертая попытки.