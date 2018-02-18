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Ситуация на Украине 49 минут назад

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18 февраля 201818:57

Лидер украинских неонацистов пригрозил новыми погромами объектов РФ
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Лидер неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН-УПА, запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал, что погромы российских объектов на Украине продолжатся.

"Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", — сказал он в воскресенье после нападения радикалов на здания Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества в украинской столице.

Нынешнюю акцию Коханивский назвал "удачным флешмобом", добавив, что в нем приняли участие 300-400 человек. Он также сообщил, что никто из участников акции не арестован, и призвал сторонников "держаться вместе", чтобы не допустить арестов.

Кроме того, Коханивский пригрозил президенту Украины Петру Порошенко, который, по его мнению, "дружит с Россотрудничеством и российским бизнесом", передает ТАСС.

Здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества), расположенное на Борисоглебской улице в Киеве, националисты в воскресенье забросали камнями и яйцами, а стены расписали краской. От их рук пострадали и расположенные неподалеку здания "Альфа-Банка" и Сбербанка России. После этого радикалы подожгли флаг России. Собравшиеся скандировала антироссийские и оскорбительные лозунги. Полиция и спецназ, которые находились рядом, действиям националистов не препятствовали.

В минувшую субботу на здание Россотрудничества напали украинские радикалы – представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Российская сторона призвала Киев осудить это нападение, но официальной реакции руководства Украины до сих пор нет.

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