Стрельба в Кизляре: погибших уже пятеро

До пяти человек возросло число жертв стрельбы по людям в дагестанском Кизляре: одна из раненых скончалась на операционном столе в больнице. По предварительным данным, состояние еще двух из четверых остающихся в больнице раненых — тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

В МВД Дагестана не подтверждают информацию о задержании женщины после стрельбы в Кизляре. О задержании предполагаемой сообщницы преступника, открывшего стрельбу у православного храма, сообщали СМИ.

"На данный момент мы эту информацию не подтверждаем. Задержанных нет", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По словам представителя МВД, идут оперативно-следственные мероприятия, опрашиваются все очевидцы произошедшего.

Однако правоохранительные органы нашли автомобиль, на котором преступник приехал к храму в Кизляре перед тем, как начать стрелять по людям. "Преступник прибыл к месту происшествия на автомобиле один. Машина была обнаружена", — сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.



В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим — стрелял по выходившим из храма. В результате погибли на месте четыре человека, еще пятеро были ранены, в том числе полицейские и сотрудники Росгвардии. Нападавшего, который пытался скрыться, застрелили полицейские.

Личность преступника установлена: это местный житель 1995 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Расследование взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В Кизляре усилены меры безопасности, в город прибыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Он встретился с пострадавшими в результате стрельбы жителями, передает РИА Новости.