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18 февраля 201818:54 Михаил Антонов

Мюнхенская конференция не открыла новых возможностей для решения конфликтов
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Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер расстроен: европейские лидеры, некоторые представители стран НАТО отказываются сидеть на одной сцене рядом друг с другом. Вольфганг Ишингер не пояснил, кто кого и по какой причине бойкотирует. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отчасти ответил на этот вопрос, сходу выставив претензии союзникам.

"США, воюя с ИГИЛ (запрещено в РФ), сотрудничают с курдскими отрядами самообороны и курдской Демократической партией. Эти группы являются частью террористической организации, с которой мы боремся четыре десятка лет. Что нам теперь делать? Мы охраняем западный фланг НАТО, а то, что делают остальные страны НАТО, — это сотрудничество с террористами", — заявил Бинали Йылдырым.

Эти обвинения, впрочем, остались без ответа — советник президента США по нацбезопасности генерал Макмастер сам взял на себя функцию прокурора, несомненно, к большому удовольствию части мюнхенской аудитории. Вот к этой тональности, вселяющей уверенность, что Америка с нами, она снова лидер свободного мира, многие европейцы привыкли. Командирский голос, твердый взгляд, стопроцентная уверенность в собственной правоте — так обращаются, скорее, не к экспертному сообществу, а к подразделению морской пехоты.

"Для всех народов пришло время привлечь к ответственности сирийский режим и его спонсоров. Мы должны оказать давление на режим Ким Чен Ына, используя все доступные средства. Настало время, когда мы должны заняться серьезными просчетами в иранской сделке. Мы не можем позволить репрессивным режимам и ревизионистским силам подорвать нашу уверенность в наши священные принципы", — заявил Герберт Макмастер.

"Ревизионистские силы" — это Россия и Китай. Трамп, пришедший к власти на обещаниях снизить государственный долг США, увеличивает военный бюджет на 80 миллиардов долларов. Часть из этих денег — 24 миллиарда — пойдет на модернизацию ядерного арсенал: речь идет о разработке зарядов пониженной мощности. Сергей Кисляк — человек с колоссальным опытом "расшифровки" американцев.

"Это означает, что американцы начинают думать о ядерном оружии не столько как о средстве сдерживания, сколько как о средстве ведения войны. Это все может резко понизить порог применения ядерного оружия и увеличить угрозы для международной стабильности", — считает Сергей Кисляк, первый заместитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

О том, что Россия якобы ведет кибервойну против западных демократий, Макмастер тоже вспомнил, как до него это сделали британский премьер Тереза Мэй и генсек НАТО Столтенберг. Сергея Лаврова потом пытались зацепить вопросом, довольна ли Россия дивидендами от средств, вложенных в американские выборы.

Вообще надо признать, что часть из приглашенных на конференцию политиков приезжает сюда именно потрепаться, не утруждая себя вниманием к фактам и деталям. В этом смысле ушедший в отставку голландский министр иностранных дел мог бы как-то вписаться. Например, в компанию премьер-министра Польши Маравецкого.

Перепутав даты, причины и следствия, он сообщил, что в 2008 году, оказывается, Россия напала на Грузию, а пару лет спустя, то есть в 2010-м, — на Украину. Конечно, возможно, что путаница в голове польского премьера случилась по причине сильного расстройства. У Польши никак не получается остановить российско-германский газовый проект "Северный поток-2". В Берлине его огорчила Ангела Меркель, а в Мюнхене добавил канцлер Австрии Курц. "Я боюсь, что мой ответ вас не удивит и не обрадует. Мы, в принципе, очень положительно оцениваем проект "Северный поток–2", — сказал он.

Польская озабоченность расширением "Северного потока" продиктована как раз заботой об Украине, утверждал Маравецкий в Берлине. Очередная странность, учитывая, что в Польше только что был принят закон о запрете идеологии, на которой держится киевский режим. Впрочем, этой идеологии есть место и в Прибалтике, и в самой Польше, которая находится под угрозой санкций со стороны ЕС за отход от демократии.

"Пособники нацистских преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, продолжают чествоваться в целом ряде стран, в том числе в Евросоюзе. Мы знаем о том, что в некоторых странах на севере Евросоюза проходят в марше в честь неонацистов, мы знаем и том, что и символика даже неонацистская, активно используется, в частности, на Украине. Запрет неугодных средств массовой информации, нападение на православные храмы Русской Православной Церкви и многое другое — это отличительные черты радикал-националистов — во многом с неонацистским оттенком. Присутствующие здесь следят за развитием событием в Европе и прекрасно знают, о чем идет речь", — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Знают, молчат, и большинство явно потеряло интерес к теме, хотя Петр Порошенко очень готовился к выступлению на конференции. Ему даже суфлеры впервые поставили. Но впечатлять пришлось полупустой зал, который был бы неприлично пустым, если бы там не было украинской делегации.

Порошенко требовал повсеместно запретить российский флаг — так, как его запретили на Олимпийских играх, — аналогия вряд ли понравится МОК — провозглашал Украину щитом и мечом Евросоюза. Разворачивал флаг ЕС, опаленный боями в районе Донецка. Президент очень старался, а его внештатный советник Расмуссен — бывший генсек НАТО — из последних сил боролся со сном. В конце Порошенко самостоятельно попросил задавать вопросы, потому что президент Ишингер куда-то ушел, и, поняв, что вопросов не будет, сказал: "Фантастика!", хотя это как раз была реальность.

Нынешняя Мюнхенская конференция не сказать чтобы удалась — она не открыла никак новых возможностей для разрешения конфликтов. Главный ее итог — это уверенность в том, что в лучшем случае через год здесь будут говорить ровно о том же.

Текст: "Вести недели"

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