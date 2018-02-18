Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

На конференции по безопасности в Мюнхене весомо прозвучали слова спецпосланника ООН по Сирии Стефана де Мистуры. Он предостерег от разрушения единства и суверенитета Сирии.

"Сколько цветов? Это рентгеновский снимок Сирии. Фрагментация, раздробленность. Это очень опасно. Если все оставить без изменений и не обеспечить единство, суверенитет, может произойти "балканизация" страны. Ответ на вызовы фрагментации в Сирии — политический процесс: Конституция, президентские выборы и парламентские выборы под надзором ООН. Астанинский процесс полезен. Он ограничивается своими задачами. Они были выполнены. Сочи выполнил свою задачу. Мы приняли решение о создании Конституционной комиссии в Женеве. Лишь ООН обеспечит легитимность, и мы будем активно вовлечены", — отметил де Мистура.

Пока дипломаты решают свои задачи, армия Сирии продолжает выкуривать со своей территории террористов "Ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Одной из групп бойцов — на фронт. Военные уже попрощались с семьями, собрали оружие и заехали в храм святого Георгий Победоносца. Такая у них традиция: молиться перед и после окопов, чтобы вернуться всем.

Их город называется Скальбия. Православный городок на севере провинции Хама. Прифронтовым он стал в 2012 году. Экстремисты разных группировок из провинции Идлиб — от умеренных до непримиримых — пытались его взять. Обстреливали, штурмовали, но в город через позиции этих парней не прошел ни один.

Командир ополчения Набиль везет нас по своему городу. Его знают все. Это он организовал самооборону, собрал бойцов, нашел оружие. Пригодилась даже снайперская винтовка Мосина 1944 года. Теперь ополченцев усиливает рота солдат армейского корпуса — с танками и артиллерией. Скальбия — на севере провинции Хама, и, взяв ее, экстремисты, развивая успех, нависнут над столицей провинции — важным транспортным узлом центра всей страны.

Дорога на передовую идет мимо городской стены памяти. С портретами ополченцев, солдат и гражданских, убитых за 7 лет террористической интервенции против Сирии. А передавая — неподалеку. С северной окраины Скальбии виден соседний городок, занятый боевиками. Всего чуть меньше километра.

Группировке "Ахрару аш-Шам" (запрещена в РФ) сейчас не до Скальбии. Ей угрожают боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), они занимают соседний городок.

"С боевиками "Ахрару" у нас негласное перемирие. А вот "Ан-Нусра" не оставляет попыток выбить их и захватить Скальбию. По большому счету, и те, и другие для нас – враги, ведь вся соседняя провинция Идлиб еще под ними", — сказал Сирия Набиль, командир отряда ополчения Скальбии.

Ряды "Ан-Нусры" заметно поредели. Группировку, державшую земли в провинциях Идлиб и Хама, сперва рассекли. Двигаясь с юга и севера навстречу друг другу, сирийские войска в Хаме взяли в котел не менее 3,5 тысячи боевиков. Темп наступления доходил до 20 километров в сутки. Отбивали по 15-20 деревень в день.

Штурмовая группа выдвигается на "зачистку". Вместе с бойцами идут саперы. Боевики отступали хоть и второпях, но сюрпризов после себя оставили немало. Так называется "гирлянда". Замыкатели связаны в шестиметровую цепь и замаскированы где угодно, а связаны с фугасом, например, на обочине. С виду просто камень в куче валунов.

Трофеи группы "зачистки" только из одной деревни. Самодельные мины-ловушки против пехоты и транспорта. Только в финальную стадию операции по ликвидации котла в провинции Хама войска освободили не меньше 80 населенных пунктов. И каждый теперь "зачищают".

"Закрыв этот котел, наши войска теперь полностью блокировали боевиков в провинции Идлиб. Более того, они создают буферную зону на всем протяжении ее административной границы, оттесняя экстремистов вглубь", — сказал один из ополченцев.

По договоренности, боевики провинции Идлиб теперь — забота Турции. Ее военные начали выставлять наблюдательные посты вдоль административной границы между провинциями Идлиб и Хама, двигаясь с севера на юг. Оказавшихся в буферной зоне экстремистов уничтожает сирийская артиллерия.