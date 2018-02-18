Тема:

Конфликт в Сирии 51 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 февраля 201819:17 Антон Степаненко

Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

Читайте нас в Telegram

На конференции по безопасности в Мюнхене весомо прозвучали слова спецпосланника ООН по Сирии Стефана де Мистуры. Он предостерег от разрушения единства и суверенитета Сирии.

"Сколько цветов? Это рентгеновский снимок Сирии. Фрагментация, раздробленность. Это очень опасно. Если все оставить без изменений и не обеспечить единство, суверенитет, может произойти "балканизация" страны. Ответ на вызовы фрагментации в Сирии — политический процесс: Конституция, президентские выборы и парламентские выборы под надзором ООН. Астанинский процесс полезен. Он ограничивается своими задачами. Они были выполнены. Сочи выполнил свою задачу. Мы приняли решение о создании Конституционной комиссии в Женеве. Лишь ООН обеспечит легитимность, и мы будем активно вовлечены", — отметил де Мистура.

Пока дипломаты решают свои задачи, армия Сирии продолжает выкуривать со своей территории террористов "Ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Одной из групп бойцов — на фронт. Военные уже попрощались с семьями, собрали оружие и заехали в храм святого Георгий Победоносца. Такая у них традиция: молиться перед и после окопов, чтобы вернуться всем.

Их город называется Скальбия. Православный городок на севере провинции Хама. Прифронтовым он стал в 2012 году. Экстремисты разных группировок из провинции Идлиб — от умеренных до непримиримых — пытались его взять. Обстреливали, штурмовали, но в город через позиции этих парней не прошел ни один.

Командир ополчения Набиль везет нас по своему городу. Его знают все. Это он организовал самооборону, собрал бойцов, нашел оружие. Пригодилась даже снайперская винтовка Мосина 1944 года. Теперь ополченцев усиливает рота солдат армейского корпуса — с танками и артиллерией. Скальбия — на севере провинции Хама, и, взяв ее, экстремисты, развивая успех, нависнут над столицей провинции — важным транспортным узлом центра всей страны.

Дорога на передовую идет мимо городской стены памяти. С портретами ополченцев, солдат и гражданских, убитых за 7 лет террористической интервенции против Сирии. А передавая — неподалеку. С северной окраины Скальбии виден соседний городок, занятый боевиками. Всего чуть меньше километра.

Группировке "Ахрару аш-Шам" (запрещена в РФ) сейчас не до Скальбии. Ей угрожают боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), они занимают соседний городок.

"С боевиками "Ахрару" у нас негласное перемирие. А вот "Ан-Нусра" не оставляет попыток выбить их и захватить Скальбию. По большому счету, и те, и другие для нас – враги, ведь вся соседняя провинция Идлиб еще под ними", — сказал Сирия Набиль, командир отряда ополчения Скальбии.

Ряды "Ан-Нусры" заметно поредели. Группировку, державшую земли в провинциях Идлиб и Хама, сперва рассекли. Двигаясь с юга и севера навстречу друг другу, сирийские войска в Хаме взяли в котел не менее 3,5 тысячи боевиков. Темп наступления доходил до 20 километров в сутки. Отбивали по 15-20 деревень в день.

Штурмовая группа выдвигается на "зачистку". Вместе с бойцами идут саперы. Боевики отступали хоть и второпях, но сюрпризов после себя оставили немало. Так называется "гирлянда". Замыкатели связаны в шестиметровую цепь и замаскированы где угодно, а связаны с фугасом, например, на обочине. С виду просто камень в куче валунов.

Трофеи группы "зачистки" только из одной деревни. Самодельные мины-ловушки против пехоты и транспорта. Только в финальную стадию операции по ликвидации котла в провинции Хама войска освободили не меньше 80 населенных пунктов. И каждый теперь "зачищают".

"Закрыв этот котел, наши войска теперь полностью блокировали боевиков в провинции Идлиб. Более того, они создают буферную зону на всем протяжении ее административной границы, оттесняя экстремистов вглубь", — сказал один из ополченцев.

По договоренности, боевики провинции Идлиб теперь — забота Турции. Ее военные начали выставлять наблюдательные посты вдоль административной границы между провинциями Идлиб и Хама, двигаясь с севера на юг. Оказавшихся в буферной зоне экстремистов уничтожает сирийская артиллерия.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

19:01

Стрельба в Кизляре: погибших уже пятеро

18:39

Хоккей. Россияне в плей-офф сыграют с норвежцами или словенцами

18:06

Бобслей. Стульнев и Кондратенко попали в двадцатку лучших

17:26

В Кизляре неизвестный расстрелял толпу во время празднования Масленицы

16:47

Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

16:31

Конькобежка Кодайра победила на дистанции 500 метров

15:57

Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в Кизляре: погибших уже пятеро

Стрельба в Кизляре: погибших уже пятеро

59 минут назад
Лидер украинских неонацистов пригрозил новыми погромами объектов РФ

Лидер украинских неонацистов пригрозил новыми погромами объектов РФ

1 час назад

Трансляции

Завтра, 19 февраля

03:05

Олимпиада-2018. Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария
03:30

Олимпиада-2018. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Квалификация
04:00

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец
04:00

Олимпиада-2018. Фристайл. Женщины. Хаф-пайп. Квалификация
Все трансляции
Авиакомпания опровергла отсутствие допуска врачей у командира упавшего Ан-148

Авиакомпания опровергла отсутствие допуска врачей у командира упавшего Ан-148

3 часа назад
МОК заподозрил спортсмена из России в нарушении антидопинговых правил

МОК заподозрил спортсмена из России в нарушении антидопинговых правил

5 часов назад
Мюнхенская конференция не открыла новых возможностей для решения конфликтов

Мюнхенская конференция не открыла новых возможностей для решения конфликтов

1 час назад
Саакашвили: меня душили, как Шарикова!

Саакашвили: меня душили, как Шарикова!

2 часа назад
Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

3 часа назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике

08.02.2018 14:12
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете

9 часов назад
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

5 часов назад
Семьи пострадавших при стрельбе в Кизляре получат госпомощь

Семьи пострадавших при стрельбе в Кизляре получат госпомощь

18 минут назад
Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

11 минут назад
Дело "небесной сотни" превратилось в абсурд

Дело "небесной сотни" превратилось в абсурд

2 часа назад
Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

49 минут назад
Нобоа перешел из "Зенита" в "Рубин" на правах аренды

Нобоа перешел из "Зенита" в "Рубин" на правах аренды

31 минута назад
Убийца прихожан в Кизляре опознан

Убийца прихожан в Кизляре опознан

1 час назад
Трамп попросил сограждан поумнеть

Трамп попросил сограждан поумнеть

2 часа назад
Опасный обгон едва не спровоцировал лобовое столкновение на трассе Брянск - Гомель

Опасный обгон едва не спровоцировал лобовое столкновение на трассе Брянск - Гомель

3 часа назад
Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками

Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками

3 часа назад
Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе

Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе

3 часа назад
Джакузи на балконе и туалет на кухне: новые правила перепланировки

Джакузи на балконе и туалет на кухне: новые правила перепланировки

3 часа назад
"Лидеры России": как подняться на социальном лифте

"Лидеры России": как подняться на социальном лифте

3 часа назад
В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"

В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"

3 часа назад
Появилось видео с места огненного ДТП с тремя погибшими в Чебоксарах

Появилось видео с места огненного ДТП с тремя погибшими в Чебоксарах

4 часа назад
Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

4 часа назад
Резня на Лондонском мосту: контрразведка посчитала террориста неопасным

Резня на Лондонском мосту: контрразведка посчитала террориста неопасным

4 часа назад
В авиакатастрофе иранского самолета могут быть выжившие

В авиакатастрофе иранского самолета могут быть выжившие

4 часа назад
Глава Центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

Глава Центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

5 часов назад
Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

5 часов назад
В Калуге столкнулись дизель-электропоезд и бензовоз

В Калуге столкнулись дизель-электропоезд и бензовоз

6 часов назад
На Украину не пустили байкера Водяного

На Украину не пустили байкера Водяного

8 часов назад
Опубликовано видео страшного ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей под Киевом

Опубликовано видео страшного ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей под Киевом

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 февраля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 февраля 2018 года

8 часов назад
Обвиняемый в изнасилованиях швейцарский исламовед госпитализирован

Обвиняемый в изнасилованиях швейцарский исламовед госпитализирован

9 часов назад
Трамп: ФБР упустило стрелка из Флориды из-за дела о "российском вмешательстве"

Трамп: ФБР упустило стрелка из Флориды из-за дела о "российском вмешательстве"

11 часов назад
Илон Маск похвастал тостером в виде шлема Дарта Вейдера

Илон Маск похвастал тостером в виде шлема Дарта Вейдера

13 часов назад
ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы

ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы

13 часов назад
iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

14 часов назад
"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху

"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху

17.02.2018 13:52
"Последнего богатыря" ждет продолжение

"Последнего богатыря" ждет продолжение

17.02.2018 09:52
Не передать гамму эмоций: "Лёд" в отзывах первых зрителей

Не передать гамму эмоций: "Лёд" в отзывах первых зрителей

16.02.2018 17:52
5 самых развлекательных городов мира

5 самых развлекательных городов мира

16.02.2018 11:01
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

16.02.2018 22:55