Нобоа перешел из "Зенита" в "Рубин" на правах аренды

Полузащитник Кристиан Нобоа до конца сезона-2017/18 будет выступать за казанский "Рубин" на правах аренды. Футболист сборной Эквадора начал чемпионат в составе санкт-петербургского "Зенита", однако он нечасто попадал в стартовый состав питерского клуба.

Напомним, что ранее Нобоа уже выступал за команду из Казани. С 2007-го по 2012 год он отыграл за "Рубин" 149 матчей, отличившись в них 27 раз. В составе казанцев эквадорец дважды становился чемпионом страны.