Игры сблизили Север и Юг

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Олимпиада-2018 34 минуты назад
Игры сблизили Север и ЮгЧитайте нас в Telegram
У Олимпийских игр уже есть и политические итоги — это явное сближение двух Корей.
Оружие Пхеньяна, которое эффективнее ракеты "Хвасон-15". Санкции ООН и подлодки США против него бессильны. Местные газеты выходят с заголовками: "Чтобы завоевать мужчин Юга, не нужна миллионная армия Севера, нужна всего одна девушка — фигуристка Рем Тхэ Ок".
"Моя земля, моя страна меня вырастила, тренер нас с партнером подготовил, вся команда нам помогает. Это не моя заслуга", — говорит Рем Тхэ Ок.
Чья эта заслуга и чья стратегия, рассуждают местные политологи. Первая олимпийская неделя на Юге проходит под знаком женщин с Севера. Музыканты, певицы, спортсменки, женщины-политики и доверенные лица — очки на мировой арене набирает Пхеньян. А платит за это с готовностью Сеул. За последние 10 дней счет уже превысил два с половиной миллиона долларов. Один номер в гостинице, где живет северокорейская делегация, стоит от двухсот до шестисот долларов в сутки.
Со стороны можно подумать, что отель заброшен и закрыт. Окна зашторены, вокруг ни одной машины. О том, что именно здесь остановились северокорейские болельщицы, говорят только количество полицейских и плакат на соседнем стадионе: "Добро пожаловать, группа поддержки Северной Кореи".
Живут болельщицы из КНДР, можно сказать, в глуши, высоко в горах. В окружении нарядов местной южнокорейской полиции.
"Болельщицы даже со мной не разговаривают и на вопросы не отвечают. Здороваются, улыбаются и машут. Уезжают рано, приезжают в час-два ночи", — рассказал представитель отеля.
Выезжают кореянки только на соревнования, где участвуют представители КНДР: фигурное катание, лыжи, шорт-трек.
Но, пожалуй, единственный вид спорта, где политические разногласия действительно не имеют значения, — это женский хоккей. На льду — южные кореянки, северные и американки. Все играют за одну команду.
Единственную шайбу за сборную объединенной Кореи забила Рэнди Хисун Гриффин — девушка с совсем не корейским именем, уроженка США. И именно ей и аплодируют болельщицы из КНДР.
"Я действительно горжусь тем, как мы сыграли. Для нас это был настоящий вызов. У нас разные системы тренировки, подготовки, и мы попытались сгладить эти противоречия за то время, что нам дали", — сказала Рэнди Хисун Гриффин.
А времени практически не было. Сборную объединенной Кореи собрали на скорую руку, за две недели до старта. Но, как выясняется, к такому развитию событий и к приему большой делегации с Севера руководство Южной Кореи готовилось заранее.
Сеул планировал, готовился и даже составил культурную программу по памятным для северокорейцев местам.
Это место на Юге называют "виллой Ким Ир Сена", и основатель КНДР здесь действительно жил. Приезжал вместе с сыном на летние каникулы. Вилла, построенная канадским архитектором на земле, которая сейчас принадлежит Югу. Место действительно историческое и для Сеула, и для Пхеньяна. И дом, и фотографии Сеул сохранил. И даже уставил здесь памятные таблички.
Дача уже экс-президента Южной Кореи Ли Сын Мана. Получается, два лидера — Юга и Севера — которые вели кровопролитную гражданскую войну, выбрали для своих летних резиденцией одну деревню.
В годы гражданской войны бои велись в том числе за этот район. После перемирия земля отошла к Югу. И сейчас в знак примирения именно в эту виллу Сеул и хочет пригласить северокорейскую делегацию.
"Сюда приезжало все руководство Северной Кореи несколько лет подряд. Здесь даже генералы советские были вместе с детьми. Летом политика Пхеньяна решалась здесь", — отметил Ким Чи Чжа, сотрудник музея "Вилла Ким Ир Сена".
Возможно, к окончанию Олимпиады делегация КНДР сюда все же доедет. Какие встречи будут на политическом уровне, пока не объявляют, но известно, что от США на церемонию закрытия приедет Иванка Трамп. И Вашингтон не исключает, что переговоры с Пхеньяном все же могут состояться. И тогда за дело могут вновь взяться женщины.
Сестра Ким Чен Ына — против дочери Дональда Трампа. Восточная сдержанность и западный напор. И новая дипломатическая тактика, чтобы решить проблемы, оставшиеся со времен корейской войны.
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