Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

Националисты не смогли поджечь здание Россотрудничества благодаря присутствию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Об этом сообщается в Twitter постпредства.

#Lukashevich: today's attack on #RCSC in Kiev by "Organisation of Ukrainian Nationalists", that happened despite our warnings, means that Ukrainian authorities support Russophobia and radical nationalism on state level