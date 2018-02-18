Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

Националисты не смогли поджечь здание Россотрудничества благодаря присутствию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Об этом сообщается в Twitter постпредства.

#Lukashevich: today's attack on #RCSC in Kiev by "Organisation of Ukrainian Nationalists", that happened despite our warnings, means that Ukrainian authorities support Russophobia and radical nationalism on state level — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 18 февраля 2018 г.

Лукашевич также добавил, что русофобия и радикальный национализм поддерживается украинскими властями.

Ранее неонацисты из ОУН (запрещено в РФ) забросали камнями и яйцами Россотрудничество, побили окна в украинской дочке "Сбербанка" и попытались сделать то же в "Альфа-банке".

В субботу радикалы разгромили Россотрудничество, руководитель которого Константин Воробьев обратился в полицию с требованием прекратить экстремистские выходки.