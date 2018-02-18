Семьи пострадавших при стрельбе в Кизляре получат госпомощь

Семьи убитых и раненых при воскресной стрельбе у православного храма в Кизляре получат помощь от властей Дагестана, пишет ТАСС. Об этом распорядился глава Дагестана Владимир Васильев. Он выразил свои соболезнования родным погибших. Всеми вопросами, связанными с расстрелом прихожан, займется оперативный штаб.

До того, как стрелка нейтрализовали, он успел застрелить пять человек. Двое полицейских и двое гражданских получили ранения. Республиканские медики обеспечены всем необходимым для оказания им необходимой помощи.

Убийцей оказался местный житель 1995 года рождения. Следком открыл уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.