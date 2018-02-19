НХЛ. "Флайерз" победили "Рейнджерс", у Проворова и Бучневича по передаче

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом матче "Филадельфия" на чужом льду одержала победу над клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4.

В составе победителей шайбы Эндрю Макдональд (5-я минута), Скотт Лотон (13-я), Брэндон Мэннинг (15-я), Нолан Патрик (23-я), Трэвис Конекны (36-я), Клод Жиру (50-я) и Йори Лехтеря (53-я). У проигравших отличились Кевин Хэйс (2-я), Рик Нэш (11-я), Матс Цукарелло (18-я) и Питер Холланд (26-я). Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился результативной передачей, а на 15-й секунде первого периода Бучневич подрался с защитником "Филадельфии" Шейном Гостисбиером. Защитник "Флайерз" Иван Проворов также отдал результативный пас.