Жертвами стрельбы в Кизляре стали заслуженный врач и председатель Совета ветеранов

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Стрельба у храма в Кизляре 3 часа назад
Жертвами стрельбы в Кизляре стали заслуженный врач и председатель Совета ветерановЧитайте нас в Telegram
Одной из жертв стрельбы у храма в дагестанском Кизляре стала Людмила Щербакова, заслуженный врач Республики Дагестан, посвятившая здравоохранению более 40 лет.
Коллеги и жители района, говоря о ней, называли ее врачом от бога, отмечали, что Людмила Георгиевна была очень душевным человеком, готовым в любое время прийти на помощь. У Людмилы Георгиевны остались две дочери.
Также в результате нападения возле храма в Кизляре погибла Вера Моргунова, председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района.
Председатель Совета старейшин при главе республики Абдулла Магомедов рассказал, что Вера Гавриловна всю жизнь отдала Кизляру, была большим авторитетом, все ее знали и уважали.
18 февраля, в воскресенье, 22-летний мужчина открыл стрельбу около православного храма в Кизляре, напоминает ТАСС. В результате пять человек погибли, еще четверо были ранены. Полицейские застрелили нападавшего после того, как он попытался скрыться. Следственный комитет по факту нападения возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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