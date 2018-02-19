Жертвами стрельбы в Кизляре стали заслуженный врач и председатель Совета ветеранов

Одной из жертв стрельбы у храма в дагестанском Кизляре стала Людмила Щербакова, заслуженный врач Республики Дагестан, посвятившая здравоохранению более 40 лет.

Коллеги и жители района, говоря о ней, называли ее врачом от бога, отмечали, что Людмила Георгиевна была очень душевным человеком, готовым в любое время прийти на помощь. У Людмилы Георгиевны остались две дочери.

Также в результате нападения возле храма в Кизляре погибла Вера Моргунова, председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района.

Председатель Совета старейшин при главе республики Абдулла Магомедов рассказал, что Вера Гавриловна всю жизнь отдала Кизляру, была большим авторитетом, все ее знали и уважали.

18 февраля, в воскресенье, 22-летний мужчина открыл стрельбу около православного храма в Кизляре, напоминает ТАСС. В результате пять человек погибли, еще четверо были ранены. Полицейские застрелили нападавшего после того, как он попытался скрыться. Следственный комитет по факту нападения возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".