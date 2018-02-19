В Калифорнии самолет экстренно сел на шоссе

На севере Калифорнии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе. О происшествии сообщил телеканал KABC TV.

Как уточнил представитель Федерального управления гражданской авиации США, перед посадкой неподалеку от города Морган Хилл пилот сообщил о возникшей проблеме с двигателем.

В момент ЧП на борту самолета находился только пилот. Он не пострадал, передает РИА Новости.