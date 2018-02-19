Гол Ройса принес дортмундской "Боруссии" победу в чемпионате Германии

В чемпионате Германии по футболу завершился 23-й тур. Дортмундская "Боруссия" на гостевом поле встречалась с одноименным клубом из Мюнхенгладбаха и одержала победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте забил Марко Ройс. В турнирной таблице чемпиона клуб из Дортмунда с 40 очками занимает второе место в бундеслиге и на 19 баллов отстает от лидера — мюнхенской "Баварии". Команда из Менхенгладбаха с 31 баллом располагается на 10-й строчке.