В Госдуме прокомментировали прибытие второго американского эсминца в Черное море

Соединенные Штаты Америки своими провокационными действиями в Черном море лишь накаляют обстановку и пытаются добиться от Российской Федерации ответной реакции. Такое мнение выразил заместитель главы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, когда комментировал сообщения о входе в акваторию второго американского эсминца.

Депутат отметил, что США добиваются ответа России, который мог бы послужить поводом для более серьезных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае такие поступки повлекут за собой напряженность в данном регионе.

Американцы в свою очередь утверждают, что присутствие эсминца необходимо для проведения операций по безопасности. "Однако подобный ответ вызывает множество вопросов", — цитирует слова Швыткина РИА Новости. Потому что совсем непонятно, кого и от кого они собираются обезопасить.

Депутат подчеркнул, что Россия располагает достаточными средствами и силами, чтобы отрезвить США в случае каких-либо провокаций.

Эсминец Ross оснащен системой ПРО Aegis, он несет крылатые ракеты Tomahawk. Второй корабль — USS Carney – оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он вооружен ракетами Tomahawk и Harpoon.