В России родителей будут штрафовать за отказ от обследования "опасных" детей

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, которые демонстрируют общественно опасное поведение, на психологическое и медицинское обследование. А родителей и опекунов, которые препятствуют проведению экспертизы, будут штрафовать. Соответствующий законопроект разработал депутат Государственной думы от "Единой России" Игорь Шубин.

По словам депутата, поводом для разработки данного документа послужили нападения на школы в Перми и Бурятии. Шубин отметил, что в настоящее время работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, они не могут обеспечить профилактику правонарушений среди детей.

Если инициатива будет принята, региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут полноправными органами исполнительной власти, передает РИА Новости. КДН будет отвечать за коррекционную, а также сопровождающую работу с несовершеннолетними и их семьями, относящимися к группе риска. В частности, если подросток будет демонстрировать поведение, опасное для окружающих, комиссия сможет направить его на психолого-медико-педагогическую комиссию для проведения обследования.

В случае если родители или опекуны несовершеннолетнего ребенка будут препятствовать экспертизе, они будут оштрафованы на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Соответствующие поправки будут прописаны в статье 5.35 КоАП "Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей".

КДН получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях: привлекались ли члены семьи к ответственности, наблюдаются ли у нарколога или психиатра. В случае отказа должностных лиц предоставить необходимые данные будет введен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Это крайне необходимо, так как сегодня комиссия по делам несовершеннолетних не имеет права запрашивать какие-либо справки о состоянии здоровья ребенка, потому что это врачебная тайна.