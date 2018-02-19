Депутат предлагает пересадить чиновников на их личные авто с целью экономии

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором предлагает отказать ряду чиновников в транспортном обеспечении, а также ввести обязательную строку в резюме при приеме их на работу о наличии личного или арендованного автомобиля и действующих водительских прав. Все это делается для экономии бюджетных средств. По мнению депутата, в масштабах России экономическая выгода от нововведения может составить 4-5 миллиардов рублей в год.

Как считает Петров, если руководители сами будут ездить за рулем личных автомобилей, испытывая все недостатки дорожной подведомственной территории, они будут лично заинтересованы в своевременном ремонте и надлежащем содержании автодорог, обеспечении удобных парковочных мест, а также организации движения транспорта.

При этом депутат отмечает, что руководителям высших категорий, председателям региональных заксобраний, членам кабинета министров, главам регионов и другим лицам, замещающим ответственные посты, из-за высокой ответственности и загруженности необходимо иметь служебные автомобили в своем распоряжении.