Семен Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду потерпел поражение от "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей третий в сезоне хет-трик оформил Коннор Макдэвид (32-я, 49-я и 60-я минуты), еще раз отличился Райан Строум (54-я). У проигравших гол на счету Тайсона Йоста (5-я) и Александра Керфута (34-я). Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 36 из 39 бросков и был признан второй звездой матча.