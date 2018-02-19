Тиллерсон: США рассматривают введение дополнительных санкций против россиян

Соединенные Штаты Америки в настоящее время рассматривают вопрос о возможности введения дополнительных санкций в отношении граждан России. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов во время интервью на телеканале CBS.

Тиллерсона спросили, почему администрация Америки не вводит в отношении Российской Федерации санкции, на которых настаивает американский Конгресс. На что госсекретарь ответил, что рассматривается список дополнительных лиц для возможного введения санкций.

Почти до конца дня 29 января ожидалось, что Вашингтон объявит о расширении антироссийского списка, напоминает ТАСС. В итоге представители администрации сообщили Конгрессу о мерах, которые предпринимаются с целью отговорить третьи страны от работы с ОПК России. Тогда же Госдепартамент подчеркнул, что закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" сам служит средством сдерживания. Если данный закон работает, то может не потребоваться введение санкций в отношении организаций или отдельных лиц.

Представители Госдепартамента США неоднократно заявляли, что 29 января не было крайней датой для введения новых санкций в отношении России, а лишь явилось отправной точкой, после которой ведомство вправе это делать. Возможные ограничительные меры в отношении организаций и физических лиц из РФ, связанных с так называемым кремлевским списком, находятся в компетенции министерства финансов Соединенных Штатов Америки.