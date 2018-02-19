В Бразилии футбольный матч остановили из-за удаления девяти игроков

В Бразилии игра чемпионата штата Баия по футболу между клубами "Баия" и "Виктория" не была доиграна из-за удаления с поля девяти игроков команд. О ЧП сообщило агентство Reuters.

Как уточняется, матч проходил в воскресенье, 18 февраля. После первого тайма вела в счете "Виктория" – 1:0. После перерыва "Баия" сравняла счет, на поле завязалась драка, после чего арбитр удалил двух игроков "Виктории" и трех – "Баии". Немного позднее судья решил наказать удалением еще по одному футболисту из каждой команды.

В конце второго тайма еще двое спортсменов из "Виктории" получили удаления, после чего на поле остались всего шесть футболистов этой команды. Согласно правилам, игра не может продолжаться, если в составе одной из команд останется менее семи игроков, напоминает ТАСС.