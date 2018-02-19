Столтенберг обвинил Россию в развязывании новой гонки вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

Как отметил Столтенберг в интервью изданию Bild, Соединенным Штатам Америки удалось установить, что Россия нарушает договор по РСМД и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Генсек НАТО призвал Россию соблюдать договор о РСМД и обеспечить прозрачность военных учений и оборонных проектов.

Столтенберг подчеркнул, что договор о РСМД – это краеугольный камень европейской безопасности, он на протяжении многих десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

"Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия", — цитирует слова Столтенберга РИА Новости.

Договор по РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между США и СССР во время визита в Вашингтон советского лидера Михаила Горбачева. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе, спровоцировавшие Карибский кризис в 1962 году.