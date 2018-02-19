Флойд Мейвезер отказался от боя с Коннором Макгрегором по правилам ММА

Экс-чемпион мира и непобежденный боксер американец Флойд Мейвезер опроверг информацию о его возможном повторном поединке с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором по правилам ММА.

"Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА", — заявил Мейвезер, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на MMAJunkie.

Ранее Мейвезер заявлял, что готов вернуться в спорт и подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Боксер сказал, что готов провести в октагоне несколько боев.