Новости Олимпиада-2018

Все видео этой рубрики
19 февраля 201805:31

Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии

pyeongchang2018.com

Читайте нас в Telegram

В рамках предварительного раунда олимпийского турнира по керлингу российская команда потерпела очередное поражение. В шестом туре кругового этапа россиянки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:11.

Напомним, что за команду олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли пятый матч и уже лишились шансов выйти в плей-офф и побороться за медали. Единственную победу наша команда одержала над китаянками.

Сейчас

05:31

Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии

04:43

В Мексике в штате Оахака введен режим ЧП после землетрясения

04:29

Столтенберг обвинил Россию в развязывании новой гонки вооружений

03:53

США рассматривают введение дополнительных санкций против россиян

02:18

В Госдуме прокомментировали прибытие второго эсминца США в Черное море

01:59

Врачи рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Кизляре

01:14

Британская киноакадемия назвала победителей премии BAFTA

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре

ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре

6 часов назад
Посольство России на Украине рассчитывает на публичное осуждение погромщиков

Посольство России на Украине рассчитывает на публичное осуждение погромщиков

7 часов назад

Трансляции

Олимпиада-2018. Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа
07:00

Олимпиада-2018. Хоккей. Женщины. Полуфинал. США - Финляндия
13:55

Олимпиада-2018. Конькобежный спорт. Женщины. Гонка преследования. Квалификация
Все трансляции
Российское МЧС помогло Ирану найти место крушения самолета

Российское МЧС помогло Ирану найти место крушения самолета

7 часов назад
Игры-2018: кто они, наши новые звезды

Игры-2018: кто они, наши новые звезды

8 часов назад
Британская киноакадемия назвала победителей премии BAFTA

Британская киноакадемия назвала победителей премии BAFTA

4 часа назад
Тиллерсон: США рассматривают введение дополнительных санкций против россиян

Тиллерсон: США рассматривают введение дополнительных санкций против россиян

1 час назад
В Госдуме прокомментировали прибытие второго американского эсминца в Черное море

В Госдуме прокомментировали прибытие второго американского эсминца в Черное море

3 часа назад
Врачи рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Кизляре

Врачи рассказали о состоянии раненых во время стрельбы в Кизляре

3 часа назад
В Израиле взорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа

В Израиле взорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа

6 часов назад
Мюнхенская конференция не открыла новых возможностей для решения конфликтов

Мюнхенская конференция не открыла новых возможностей для решения конфликтов

10 часов назад
Жертвами стрельбы в Кизляре стали заслуженный врач и председатель Совета ветеранов

Жертвами стрельбы в Кизляре стали заслуженный врач и председатель Совета ветеранов

4 часа назад
Предвыборный расклад: статистика и симпатии избирателей

Предвыборный расклад: статистика и симпатии избирателей

9 часов назад
Голливуд далеко позади: фильм "Движение вверх" собрал три миллиарда рублей

Голливуд далеко позади: фильм "Движение вверх" собрал три миллиарда рублей

8 часов назад
Иран принимает соболезнования со всего мира в связи с крушением самолета

Иран принимает соболезнования со всего мира в связи с крушением самолета

4 часа назад
90
Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

Лукашевич: националисты не смогли поджечь Россотрудничество благодаря миссии ОБСЕ

9 часов назад
Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

Фристайлист Илья Буров: сделал все по максимуму

12 часов назад
Роджер Федерер выиграл турнир в Роттердаме

Роджер Федерер выиграл турнир в Роттердаме

9 часов назад
В Липецкой области мужчина зарезал жену и дочь-школьницу

В Липецкой области мужчина зарезал жену и дочь-школьницу

8 часов назад
Убийство в ночном клубе в Туапсе попало на видео

Убийство в ночном клубе в Туапсе попало на видео

8 часов назад
Депутат предлагает пересадить чиновников на их личные авто с целью экономии

Депутат предлагает пересадить чиновников на их личные авто с целью экономии

2 часа назад
В России родителей будут штрафовать за отказ от обследования "опасных" детей

В России родителей будут штрафовать за отказ от обследования "опасных" детей

2 часа назад
Около 100 грузовиков застряли на границе между Россией и Украиной

Около 100 грузовиков застряли на границе между Россией и Украиной

4 часа назад
Игры сблизили Север и Юг

Игры сблизили Север и Юг

10 часов назад
Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

Турция "позаботится" о боевиках в Идлибе

10 часов назад
Лидер украинских неонацистов пригрозил новыми погромами объектов РФ

Лидер украинских неонацистов пригрозил новыми погромами объектов РФ

10 часов назад
Дело "небесной сотни" превратилось в абсурд

Дело "небесной сотни" превратилось в абсурд

11 часов назад
Трамп попросил сограждан поумнеть

Трамп попросил сограждан поумнеть

12 часов назад
Саакашвили: меня душили, как Шарикова!

Саакашвили: меня душили, как Шарикова!

12 часов назад
Авиакомпания опровергла отсутствие допуска врачей у командира упавшего Ан-148

Авиакомпания опровергла отсутствие допуска врачей у командира упавшего Ан-148

12 часов назад
Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе

Иран пригрозил критикам соглашения по ядерной программе

12 часов назад
Джакузи на балконе и туалет на кухне: новые правила перепланировки

Джакузи на балконе и туалет на кухне: новые правила перепланировки

12 часов назад
"Лидеры России": как подняться на социальном лифте

"Лидеры России": как подняться на социальном лифте

13 часов назад
В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"

В Калужской области на Масленицу сожгли "собор"

13 часов назад
Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом

13 часов назад
Резня на Лондонском мосту: контрразведка посчитала террориста неопасным

Резня на Лондонском мосту: контрразведка посчитала террориста неопасным

13 часов назад
В авиакатастрофе иранского самолета могут быть выжившие

В авиакатастрофе иранского самолета могут быть выжившие

14 часов назад
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

14 часов назад
Глава Центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

Глава Центробанка Латвии задержан антикоррупционным бюро

14 часов назад
МОК заподозрил спортсмена из России в нарушении антидопинговых правил

МОК заподозрил спортсмена из России в нарушении антидопинговых правил

14 часов назад
Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

15 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 февраля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 февраля 2018 года

18 часов назад
Трамп: ФБР упустило стрелка из Флориды из-за дела о "российском вмешательстве"

Трамп: ФБР упустило стрелка из Флориды из-за дела о "российском вмешательстве"

21 час назад
ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы

ЦРУ призналось в регулярном вмешательстве в выборы

23 часа назад
iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

iPhone X подешевел на 20 тысяч рублей

18.02.2018 05:29
"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху

"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху

17.02.2018 13:52
"Последнего богатыря" ждет продолжение

"Последнего богатыря" ждет продолжение

17.02.2018 09:52
Не передать гамму эмоций: "Лёд" в отзывах первых зрителей

Не передать гамму эмоций: "Лёд" в отзывах первых зрителей

16.02.2018 17:52
5 самых развлекательных городов мира

5 самых развлекательных городов мира

16.02.2018 11:01
Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

Владимир Юровский и Госоркестр России исполнят Чайковского и Шнитке

16.02.2018 22:55