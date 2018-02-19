Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии

В рамках предварительного раунда олимпийского турнира по керлингу российская команда потерпела очередное поражение. В шестом туре кругового этапа россиянки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:11.

Напомним, что за команду олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли пятый матч и уже лишились шансов выйти в плей-офф и побороться за медали. Единственную победу наша команда одержала над китаянками.