РФ призывает США прекратить "пещерный национализм" на Украине и в Европе

Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом заявили представители посольства РФ в Вашингтоне после нападения на здание Россотрудничества в Киеве.

В сообщении дипломатической миссии говорится, что подобные практики чреваты погромами, эскалацией проявлений экстремизма и ксенофобии.

Ранее СМИ сообщали, что 17 февраля на здание Россотрудничества в Киеве было совершено нападение. Надругательство над флагом Российской Федерации и погром во внутренних помещениях устроили представители "Правого сектора" (организация запрещена в России).

18 февраля, в воскресенье, сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, приуроченную к годовщине Майдана. Радикалы напали на здания Россотрудничества, Сбербанка РФ и Альфа-банка, напоминает газета "Известия".