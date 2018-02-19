Во Флориде арестовали подростка, угрожавшего расправой в нескольких школах

В городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) полиция арестовала подростка за то, что в своем Instagram он угрожал совершить убийства в нескольких школах на территории округа Броуард в том же штате. Такую информацию сообщили представители управления шерифа Броуарда.

Как уточняется, после полуночи 16 февраля правоохранители были извещены о том, что в Instagram появился пост, автор которого грозился учинить расправу в нескольких школах округа. Детективы отдела насильственных преступлений, немедленно приступив к расследованию, установили местонахождение подозреваемого и арестовали его, передает ТАСС. Подросток раскаивался в содеянном и утверждал, что хотел лишь подшутить над своим двоюродным братом, слегка напугав его.

Правоохранители сообщили, что подростку теперь грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести. После убийства 17 человек в школе города Паркленд (штат Флорида) 14 февраля управление шерифа пообещало обходиться с авторами угроз расправы по всей строгости закона.

14 февраля во время стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек. Виновным признал себя Николас Круз, который ранее учился в этом учебном заведении, но был исключен оттуда за нарушения дисциплины. 15 февраля Круз впервые предстал перед судом, где ему официально зачитали обвинения.