Оргкомитет ОИ-2018 смог сдержать распространение норовируса на Олимпиаде

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане смог сдержать распространение норовируса. Об этом заявила председатель оргкомитета Нэнси Парк.

Как уточняется, за последнее время было зафиксировано лишь восемь новых случаев заболевания: пять – в Пхёнчхане и три – в Канныне. 243 человека уже вернулись к выполнению своих обязанностей, передает РИА Новости. Сейчас на карантине находятся около 40 человек. Министерство здравоохранения Южной Кореи работает над обеспечением профилактики.

Зимняя Олимпиада проходит в Пхёнчхане в период с 9 по 25 февраля.