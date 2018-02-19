В Китае произошла драка из-за "ядерного чемоданчика" Трампа

Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов Америки едва не подрались с представителями службы безопасности КНР во время визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Пекин в ноябре 2017 года из-за "ядерного чемоданчика" главы государства.

Как уточняется, недопонимание возникло во время посещения делегацией США Дома народных собраний.

Агент Секретной службы США, ответственный за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, хотел пройти с остальными членами делегации в здание парламента Китая, но был остановлен представителями службы безопасности, после чего он позвал Келли. Келли велел агенту следовать вместе со всеми, напоминает газета "Известия".

Тогда представитель службы безопасности КНР схватил Келли за руку, а тот в свою очередь резко оттолкнул его. Агент с "ядерным чемоданчиком", вмешавшись в конфликт, повалил представителя Китая на пол.

Позднее власти Китайской Народной Республики принесли официальные извинения Вашингтону и попросили не предавать произошедшее огласке.

В конце января Дональд Трамп, выступая с первым в его карьере посланием к Конгрессу США, назвал Российскую Федерацию и КНР главными соперниками, которые бросают вызов экономике и интересам его страны.