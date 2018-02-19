НХЛ. Гол Панарина не помог "Коламбусу" в матче с "Питтсбургом"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Питтсбург Пингвинз". Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей оформил Райли Шейэн (2-я и 12-я минуты), также по разу отличились Брайан Дюмулен (7-я), которому ассистировал Евгений Малкин, Зак Астон-Риз (30-я) и Джейк Гюнцель (55-я). У хозяев голы в активе Артемия Панарина (10-я) и Александра Веннберга (43-я). Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский смог отразить 18 из 23 бросков. Панарин в итоге был признан третьей звездой матча.

Результаты остальных матчей дня: "Каролина Харрикейнз" – "Нью-Джерси Девилз" – 2:3 ОТ; "Детройт Ред Уингз" – "Торонто Мэйпл Ливз" – 2:3; "Виннипег Джетс" – "Флорида Пэнтерз" – 7:2; "Сан-Хосе Шаркс" – "Даллас Старз" – 5:2.