ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

В ответ на ракетный обстрел 18 февраля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по подземной структуре в секторе Газа. Такие данные сообщили представители пресс-службы армии Израиля на своей странице в Twitter.

Как отмечается в сообщении, ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность граждан страны. "Движение ХАМАС ответственно за все, что происходит в секторе Газа, как на земле, так и под ней", — цитирует ТАСС пресс-службу армии Израиля.

Израиль дважды подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа за прошедшие выходные. В предыдущий раз Израиль обстреливали с территории сектора Газа вечером 17 февраля. Израиль ответил на тот обстрел и на подрыв фугаса на границе с палестинским анклавом – в субботу вечером и в воскресенье истребители ВВС Израиля поразили 18 целей ХАМАС, находящихся на территории приморского палестинского анклава.