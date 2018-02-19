Боброва и Соловьев идут шестыми после короткой программы в танцах на льду

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжаются соревнования фигуристов. 19 февраля свои короткие программы показали танцевальные дуэты. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали шестыми, набрав 75,47 баллов.

Первое место без неожиданностей заняли главные фавориты — канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, которым удалось обновить собственный мировой рекорд по количеству баллов за короткую программу. Спортсмены получили за прокат 83,67 балла и побили прежнее достижение — 82,68.

Второе место перед произвольной программой, которая состоится 20 февраля, занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Третьими идут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75). Еще один дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показал 12-й результат (66,47).