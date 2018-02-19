Пожар вспыхнул в туберкулезной больнице в Москве

На востоке Москвы на территории центра борьбы с туберкулезом загорелось административное здание на площади 100 квадратных метров. О происшествии сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, горит одноэтажное здание на улице Барболина. Размер здания – 10 на 20 метров.

В настоящее время уточняются причины возгорания, передает РИА Новости.