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19 февраля 201807:40

Пожар вспыхнул в туберкулезной больнице в Москве
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На востоке Москвы на территории центра борьбы с туберкулезом загорелось административное здание на площади 100 квадратных метров. О происшествии сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, горит одноэтажное здание на улице Барболина. Размер здания – 10 на 20 метров.

В настоящее время уточняются причины возгорания, передает РИА Новости.

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