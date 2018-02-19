В Бразилии женщину похоронили заживо. Видео

37-летняя жительница бразильского города Риашан-дас-Невис по имени Розангела Алмейда дос Сантос была похоронена заживо из-за врачебной ошибки. Женщина пролежала в могиле 11 дней. В какой-то момент она попыталась выбраться. Местные жители раскопали захоронение, услышав крики "покойной", сообщает Metro.

Родственники доставили Розангелу дос Сантос в больницу в конце января, женщина жаловалась на сильное переутомление. Спустя неделю у бразильянки начались проблемы с сердцем, после чего она скоропостижно скончалась от септического шока. По крайней мере, так заключили врачи.

Женщину похоронили на местном кладбище. Через несколько дней жители окрестных домов услышали крики, доносившиеся из-под земли. По словам очевидцев, они сначала не поверили своим ушам, но стоны не смолкали.

В итоге жители города решили вскрыть могилу. На опубликованных ваше кадрах запечатлено, как они в спешке снимают крышку гроба. На ее внутренней стороне были обнаружены царапины, а у покойной оказались шрамы и ссадины на руках. К несчастью, похороненной заживо бразильянке не удалось выжить.

Родственники покойной считают, что ее похоронили по ошибке. Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в Китае младенец выжил, проведя более недели под землей.