Житель Башкирии задушил "старуху-процентщицу"

В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, занимавшейся ростовщичеством, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии в понедельник, 3 февраля 25-летний житель Белорецка пришел в дом к 75-летней местной жительнице, которая одалживала своим знакомым деньги под проценты, и, получив отказ, задушил ее.

Убийца сбежал с места преступления и скрылся за пределами территории РФ. В ходе расследования удалось установить местонахождение преступника, и 18 февраля он был задержан. Свою вину мужчина отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.