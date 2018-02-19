Прапрабабушка спасла из огня троих праправнуков, но сама погибла

В Челябинской области 82-летняя жительница села Красносельского спасла из огня троих праправнуков, однако сама погибла, не сумев выбраться из горящего дома.

Малыши двух, четырех и шести лет гостили у прапрабабушки, когда в пристройке из-за неисправной электропроводки возникло возгорание. К моменту прибытия пожарных частный дом был объят пламенем.

"Благодаря действиям пожилого человека, гостившие у нее дети остались живы. Она самоотверженно спасала их из горящего здания, но выйти из огня самой у нее не получилось", — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дети в результате ЧП получили ожоги и были переданы медикам.