Результаты пробы "В" Крушельницкого сообщат в течение 24 часов

В столице зимних Олимпийских игр Пхенчхане вскрыта допинг-проба под литерой "В", принадлежащая российскому керлингисту Александру Крушельницкому. Наш спортсмен подозревается в употреблении запрещенного препарата мельдония.

Как уже сообщали Вести.Ru, проба "А" показала, что в крови керлингиста имеется небольшая доза мельдония. Пока неясно, как и когда могло попасть вещество в организм атлета, ведь предыдущие 11 его проб не давали никаких подозрений.

Результаты вскрытия пробы "В" Александра будут объявлены в течение ближайших 24 часов. Ранее Спортивный арбитражный суд открыл расследование в отношении российского керлингиста. Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал в Корее бронзу, первую олимпийскую медаль в истории российского керлинга.