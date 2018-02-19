Видео с баттлом Гуфа и Птахи за первые 10 минут посмотрели 100 тысяч человек

В ночь на 19 февраля в Интернет выложили видео рэп-баттла на "Версусу" бывших участников группы "Центр" Гуфа (Алексея Долматова) и Птахи (Давида Нуриева). Победителем баттла стал Гуф, все трое судей отдали предпочтение ему. Оба рэппера ни разу до этого не пробовали для себя в жанре баттла.

Пикантность баттла состояла в застаревшем конфликте его участников. За долгие годы Гуф и Птаха накопили немало претензий друг к другу, и теперь смогли высказать их друг другу в лицо.

Кроме того, стимулировал участников и размер гонорара: Гуф получил 2 миллиона рублей, Птаха – 1 миллион.

Сам баттл прошел 6 февраля в Петербурге, и его результаты стали известны задолго до того, как выложили видео в Сеть. Так, рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) вел текстовую трансляцию в Twitter, многие очевидцы выкладывали фото участников и рассказывали о победе Гуфа.

За первые 10 минут видео набрало более 100 тысяч просмотров на YouTube, к полудню понедельника число просмотров перевалило за 1,5 миллиона.