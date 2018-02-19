Медаль вместо партбилета: КПРФ опровергла членство Грудинина в партии

В КПРФ опровергли информацию о том, что Павел Грудинин получил партбилет. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что политик не вступал в партию.

"Он остается беспартийным кандидатом в президенты, выдвинутым нашей партией и блоком народно-патриотических сил", — пояснил он.

Как сообщает "Интерфакс", в Совхозе имени Ленина состоялась 70-ая юбилейная отправка гуманитарного конвоя в Донбасс. В мероприятии приняли участие Геннадий Зюганов, Владимир Кашин и Павел Грудинин. Перед отправкой состоялся митинг, на котором вручали партийные билеты коммунистам Московской области. А Грудинину вручили не партбилет, а медаль к 100-летию Красной армии.