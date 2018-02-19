В Альпах найдено тело девочки, пропавшей во время свадебного банкета

Во Франции спустя полгода обнаружили тело маленькой девочки, которая пропала во время свадебного банкета! Кто ее похитил? И почему вероятного убийцу сначала отпустили на свободу, а потом вновь задержали?

Расследование громкого похищения, которое французы прозвали "делом Маэлис", вероятно, близится к завершению. Новый поворот должен, наконец, расставить все по своим местам. Маэлис дэ Арожо (Maëlys de Araujo) — это 9-летняя девочка (португальско-французского происхождения), которая без вести пропала в августе прошлого года в городке Пон-де-Бовуазен на юго-востоке Франции, в районе Альп. Школьница исчезла во время свадебного торжества, на которое пригласили ее родителей. В разгар веселья взрослые не сразу поняли, что с девочкой произошло несчастье.

- Они искали девочку. Думали, что она заснула где-то.

Широкомасштабные поиски развернули только к вечеру следующего дня. Позже многие эксперты назвали этот факт провалом французской системы поиска пропавших несовершеннолетних, которая до этого считалась образцовой. Из-за бюрократических проволочек ориентировка на 9-летнюю Маэлис появилась в отделах полиции почти через сутки после исчезновения.

К поискам подключили водолазов, инструкторов-спелеологов для исследования гор и кинологов с собаками. По запаху игрушки Маэлис ищейки вывели полицейских на автомобильную парковку. Здесь след девочки обрывался.

- У нас остается очень много вопросов. Мы надеемся, что наш призыв о помощи будет услышан. Все, что мы хотим – это вернуть нашу дочь. Неизвестность и ожидания становятся невыносимыми.

Вскоре появился первый подозреваемый — местный житель Нордаль Лёландэ. 34-летний ранее судимый за хулиганство и продажу наркотиков мужчина пришел на ту самую свадьбу в конце праздничного банкета, хотя даже не был приглашен, а потом внезапно исчез. Как он позже объяснил: поехал искать сбежавшую собаку.

Когда в его машине нашли следы ДНК девочки, мужчина нашёл объяснение и этому. Заявил, что Маэлис заглядывала к нему в автомобиль, чтобы поглядеть на пса, но того в салоне не оказалось. Удивительно, но этих объяснений оказалось достаточно, чтобы отпустить подозреваемого на свободу. Но теперь Нордаль Лёландэ снова задержан. При повторной экспертизе в машине эксперты-криминалисты обнаружили серьезную улику.

- Эта деталь была обнаружена жандармами — сотрудниками института криминальных расследований, которые полностью исследовали машину Нордаля Лёландэ, а потом решили полностью разобрать машину и, разбирая ее, они нашли крошечную каплю крови Маэлис, она находилась в области багажника.

В конце концов под тяжестью доказательств Нордаль Лёландэ признался в убийстве девочки. Он указал, что после того, как увез ребенка, и убив его, сам того не желая, отвез тело в место неподалеку от своего дома, вернулся на свадьбу, а потом снова забрал тело и отвез в лес, в гористую местность, где-то в массиве Шартрёз.

Тело малышки уже нашли. Местная прокуратура предъявила Лёландэ обвинение в "похищении и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего". Суд заключил его под стражу. А родители убитой Маэлис наконец-то знают пусть и горькую, но правду о судьбе своей дочери.