Обрушение ангара автостоянки в Балашихе попало на видео

Больше двух десятков машин оказались под завалами крытой автостоянки в подмосковной Балашихе, крыша которой рухнула в минувшее воскресенье под тяжестью снега. Камера наблюдения зафиксировала момент обрушения.

Державшаяся на нескольких металлических балках кровля не выдержала веса подтаявшего снега в 15:13 — на кадрах видно, как складывается ангар, сминая стоявшие внутри машины. По счастливой случайности людей в тот момент внутри не было, так что никто не пострадал.

Владельцы поврежденных автомобилей — а таковых набралось более 20 — вовремя оказались на месте, поскольку сотрудники стоянки планировали удрать. Как оказалось, все договоры об аренде были просрочены, притом что ежемесячно водители платили за место в ангаре на Рождественской улице 5,5 тысячи рублей.

"Общаться будем в юридической плоскости", — заявил один из совладельцев парковки, от которого водителям так и не удалось добиться никаких документов, подтверждающих оплату услуг.

По предварительной оценке, сумма ущерба может превысить 20 миллионов рублей.