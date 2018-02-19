Холдинг "Россети" может стать совладельцем футбольного ЦСКА

Блокирующий пакет акций футбольного клуба ЦСКА может быть продан владельцем команды Евгением Гинером одному из спонсоров армейского коллектива – компании "Россети". Сделка, о которой заговорили примерно два месяца назад, близка к завершению и ее параметры будут определены до конца нынешнего месяца.

Возможность приобретения "Россетями" блокпакета акций ЦСКА обсуждалась даже на уровне правительства РФ, сообщает издание "Коммерсант". Армейцы давно сотрудничают с "Россетями". В 2013 году государственный холдинг стал титульным спонсором клуба. Контракт на пять лет (истекает в июле 2018 года) предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 млрд руб., но весной 2014 года его пересмотрели в сторону некоторого уменьшения.

Инициатором сделки был президент ЦСКА Гинер, который получил контроль над клубом в 2001 году. С тех пор армейцы завоевали 20 титулов, включая шесть выигранных чемпионатов России и победу в Кубке UEFA. Продажа акция должна помочь ЦСКА снизить долги клуба, хотя Гинер опровергал такую возможность. Формально клуб контролирует сын господина Гинера Вадим. По данным Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА.

Между тем клуб действительно нуждается в дополнительном финансировании. Как следует из отчетности Bluecastle Enterprises за 2016 год (более свежих открытых данных пока нет), ЦСКА теряет деньги. Если в 2015 году операционный убыток клуба составил 15,6 млн долларов при доходах в 67,1 млн, то в 2016-м доходы снизились до 57,7 млн долларов, а операционный убыток достиг 33,3 млн "зеленых".