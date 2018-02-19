Помощника главы Якутии сняли с рейса после скандала со стюардессой

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Авиадебоширы 5 часов назад
Помощника главы Якутии сняли с рейса после скандала со стюардессойЧитайте нас в Telegram
Столичная полиция сняла с рейса "Аэрофлота" помощника главы Якутии Евгения Шигапова.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к группе "Аэрофлот", бортпроводница попросила Шигапова показать посадочный талон. Однако он ответил на это нецензурной бранью, а затем попытался войти в кабину пилотов. В итоге Шигапов был выведен из самолета сотрудниками полиции. Официального подтверждения этой информации нет.
Сам глава Якутии Егор Борисов, который тоже находился в самолете, на своей странице в Instagram рассказывает другую версию событий. По его словам, после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему с супругой посадочные талоны, "их принесли чуть позже с извинениями".
"Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", — пишет Борисов.
При этом, по его словам, случаи "неподобающего поведения" бортпроводников "Аэрофлота" были и раньше.
В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряжённость и без всяких оснований снять с рейса моего помощника. Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление.
Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) Фев 19, 2018 в 12:38 PST
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