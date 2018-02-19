Помощника главы Якутии сняли с рейса после скандала со стюардессой

Столичная полиция сняла с рейса "Аэрофлота" помощника главы Якутии Евгения Шигапова.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к группе "Аэрофлот", бортпроводница попросила Шигапова показать посадочный талон. Однако он ответил на это нецензурной бранью, а затем попытался войти в кабину пилотов. В итоге Шигапов был выведен из самолета сотрудниками полиции. Официального подтверждения этой информации нет.

Сам глава Якутии Егор Борисов, который тоже находился в самолете, на своей странице в Instagram рассказывает другую версию событий. По его словам, после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему с супругой посадочные талоны, "их принесли чуть позже с извинениями".

"Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", — пишет Борисов.

При этом, по его словам, случаи "неподобающего поведения" бортпроводников "Аэрофлота" были и раньше.