ТВ Сирии: войска войдут в Африн через несколько часов

Войска сирийской армии в течение нескольких часов войдут на территорию Африна, где турецкие военные в течение месяца проводят военную операцию против курдов, передает "Интерфакс".

Один из ливанских телеканалов 15 февраля сообщил о том, что представители курдского ополчения договорились с Дамаском о введении сирийских войск в Африн.

Как известно, с 20 января на территории сирийского Африна вооруженные силы Турции проводят военную операцию "Оливковая ветвь", которая направлена против курдского ополчения, признанного в Анкаре террористической организацией, а также от оставшихся боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Однако Дамаск не давал на это одобрения Турции и обвинял Анкару в нарушении территориального суверенитета страны. Согласно последним данным Анкары, с 20 января в Африне были "нейтрализованы" более 1,6 тысяч боевиков. Сколько из них убиты, а сколько захвачены в плен — неизвестно.