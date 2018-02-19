Бывшая жена Александра Серова рассказала о самом большом грехе в своей жизни

Бывшая жена известного певца Александра Серова решилась вновь прийти в студию программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", чтобы ответить на ужасные обвинения своего экс-супруга и рассказать свою правду о рождении и смерти их первого ребенка. Девочка родилась без кисти и через три дня умерла.

Сам артист, выступая в программе, обвинил в смерти новорожденного Елену. По словам певца, кто-то в роддоме предположил в разговоре с ним, что плод во время беременности якобы пытались "вытравить". Кроме того Серов считает, что отцом ребенка на самом деле был не он, а другой мужчина.

По воспоминаниям Елены Серовой, начало их отношений с Александром было самым счастливым временем. Он очень хотел ребенка, и беременность не была случайной. Когда певец узнал, что станет отцом, он очень обрадовался и окружил Елену незабываемой заботой.

Беременность протекала без проблем под контролем врачей (Александр заранее нашел акушера-гинеколога), все анализы и исследования были хорошими, УЗИ никаких отклонений не показывало, ничто не предвещало беды, рассказывает Елена. Тем не менее, когда ребеночек родился, у девочки оказалась только одна кисть, а через 3 дня ребенок скончался – как объяснили врачи, виной тому стал сильнейший порок сердца.

"Фраза ваш ребенок умер у меня стоит до сих пор. Конечно, время лечит. Но оно и не лечит. Ты просто стараешься не рвать себе душу", — вспоминает Елена Серова.

Общее горе объединило Елену и Александра. Но то время Серова помнит плохо, так как все время плакала. Одна даже не знает, как похоронили девочку — этим занималась ее мама. "Я не похоронила собственного ребенка. Это мой большой грех", – признается она.

По словам бывшей жены Серова, он тогда, конечно, поддерживал ее, старался отвлечь. Но боль была настолько сильной, что заглушала все.

"Знаете, что было самое сложное? – вспоминает Елена. — Первые месяцы стоять в зале или за кулисами, у него же столько слов в песнях про любовь – они же на разрыв души — а у тебя и так все разорвано. Мне было очень жалкое и себя и его".

После этой трагедии мама Елены перестала общаться с Серовым. Она не смогла простить певцу фразу, которую он ей сказал: у меня не может рождаться больных детей. Почему мама Елены так и не сказала дочери, где находится могила умершей девочки? Может ли быть такое, что девочка на самом деле жива? Что ответила Елена на обвинения певца? И что она бы пожелала ему сейчас? Подробности — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".