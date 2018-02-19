От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

19 февраля смотрите на канале "Россия 1" первые серии остросюжетной драмы "Кровавая барыня". Начало — в 21.00. Это картина о судьбе легендарной Салтычихи. Ей грозила смертная казнь, но в последний момент императрица Екатерина II почему-то отменила приговор.

Новая жизнь началась на пороге смерти.

- Волей государыни смертная казнь заменяется заточением.

Большая интрига масштабного телевизионного проекта канала "Россия": в эфире многосерийная лента "Кровавая барыня".

Середина XVIII века. Помещица Дарья Салтыкова держит в страхе все село Троицкое. О ее жестокости уже говорит вся империя.

За маской властной помещицы — хрупкая женщина, ищет любви — настоящей. Но почему вокруг все чаще предательство?

Любовный треугольник превращается в западню. Вокруг — поломанные судьбы, загубленные души. Она уже не Дарья Николаевна, а Салтычиха! Сея среди крепостных ужас, множит вокруг себя заговоры.

Искать защиты теперь остается только в жестокости. Но откуда ее столько у воцерковленного человека?

В поисках ответа актриса Юлия Снигирь столкнулась с необъяснимым.

"Я возвращалась домой каждый день — такая немного в этом испачканная. Я никогда не болела во время съемок, это было вообще впервые в моей жизни, а тут постоянно. То одно, то другое, то третье — постоянно со мной происходит", — поделилась впечатлениями от работы над ролью актриса Юлия Снигирь.

Мистика на съемочной площадке — как будто кто-то не хотел ворошить прошлое. Но создатели картины решили идти до конца. Воссоздать в деталях не только то самое село Троицкое, но и его атмосферу.

Сегодня здесь поселок Мосрентген — тихий, спокойный. А когда-то…

"Барский дом стоял в парке за прудами — основные события происходили там. А сейчас идем мимо бывшего церковного кладбища — здесь хоронили жертв Салтычихи", — рассказывает историк Михаил Коробко.

Ее черты лица, мимика, жесты: современник уже никогда не узнает, какой она была, эта Салтычиха. Все прижизненные портреты уничтожены по велению Екатерины Второй. Императрицу с помещицей связала тайна, которая также навсегда стерта со страниц истории. Ученые спорят: почему смертный приговор не привели в исполнение?

В кромешной тьме, где-то под землей в покаянной камере — так проводит свои последние годы бесчеловечная вдова. И только лампаду иногда зажигают на время еды. Незадолго до смерти ее переведут в пристройку с окном. Но этот свет уже не станет для нее спасительным.

Человек, потерявший надежду, как далеко он способен зайти? Дух разрушения вырывается на свободу, и вот — влюбленную женщину уже не остановить. Ее имя проклято на века. Почему? Зрителя телеканала "Россия" ждет захватывающая драма.