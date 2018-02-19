Польша готова доказать причастность евреев к Холокосту

Исторические факты подтверждают слова польского премьер-министра о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, в том числе и евреев, сообщил шеф канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик.

"Премьер, конечно, говорил о том, что случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. Среди тех коллаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда", — сообщил Дворчик в эфире польского телевидения, напомнив, что дискуссии на эту ведутся и в самом Израиле.

"Премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты", — подчеркнул шеф канцелярии польского премьера.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

Когда израильский журналист попросил главу польского правительства прокомментировать, будет ли наказываться упоминание о том, что во время войны соседи-поляки хотели выдать его мать немцам, Матеуш Моравецкий ответил, что нет.

"Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — пояснил свою позицию премьер.

Эти слова вызвали бурную реакцию в Израиле, где выступают против нового польского закона. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что неприемлемо говорить о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа, передает РИА Новости.